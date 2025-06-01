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Как Нижний Новгород обогнал мегаполисы: город возглавил рейтинг качества жизни в 2025 году

1:13
Экономика

По данным аналитического портала Numbeo, уровень жизни в Нижнем Новгороде ежегодно увеличивается.

нижний новгород
Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
нижний новгород

Сейчас индекс качества жизни в городе составляет 152.02 пункта, что выше, чем в начале 2025 года, когда он был 150.69.

Факторы анализа

Эксперты учитывают множество факторов, таких как здравоохранение, безопасность, климат, покупательская способность и другие параметры.

Лидер среди городов

Нижний Новгород стал лидером среди российских городов с населением более миллиона человек по индексу качества жизни. Для сравнения: в Москве этот показатель — 130.98, в Санкт-Петербурге — 121.87, а в Казани — 125.24, пишет "Время Н".

Сравнение с мегаполисами

Интересно, что уровень жизни в Нижнем Новгороде превышает показатели таких крупных городов, как Лондон (133.33) и Париж (141.31).

Уточнения

Индекс качества жизни (англ. quality-of-life index), разработанный компанией Economist Intelligence Unit, основывается на методологии, которая связывает результаты исследований по субъективной оценке жизни в странах с объективными детерминантами качества жизни в этих странах.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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