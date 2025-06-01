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Британия может потерять миллионы — пошлины США бьют по стали: Лондон срочно ищет спасения

2:19
Экономика

Британские власти срочно ищут выход из ситуации, которая может ударить по их сталелитейной промышленности. На следующей неделе министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс планирует обсудить с США снижение пошлин на экспорт стали. Повод для срочности — новый виток пошлин со стороны президента Дональда Трампа.

Лондон
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лондон

Что произошло

2 апреля Трамп подписал указ о введении "взаимных" импортных пошлин. Ставка — 10% по умолчанию. Но для 57 стран, в зависимости от торгового дефицита, тарифы были увеличены. Для стран, не ответивших встречными мерами, базовые пошлины в 10% будут действовать 90 дней — за исключением Китая. А уже 6 апреля Трамп заявил, что для стали ставка вырастет до 50%.

Ответ Лондона

На фоне этих шагов Рейнольдс попытается добиться для Британии нулевых пошлин. Его встреча с американским торговым представителем Джеймисоном Гриром состоится на полях заседания ОЭСР в Париже. Стороны обсудят перспективу так называемой "сделки по экономическому процветанию".

"На следующей неделе министр Соединенного Королевства по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс призовет администрацию Дональда Трампа оперативно заключить сделку по уменьшению пошлин на экспорт британской стали до нуля", — пишет Financial Times.

Но даже если договорятся

Даже при положительном исходе переговоров, Британии не стоит ждать немедленного эффекта. Официальные лица признают: торговые договорённости редко вступают в силу быстро — на это требуются месяцы.

Юридические баталии

Тем временем в США разгорается борьба за законность указов Трампа. Суд постановил, что президент превысил полномочия, и потребовал заморозить действие новых пошлин. Однако уже на следующий день апелляция отменила это решение — тарифы снова вступили в силу.

Что ждёт Британию

Перспективы туманны. Пока не ясно, насколько глубоко новые пошлины могут ударить по британской сталелитейной отрасли. Но одно ясно точно — Лондон не намерен бездействовать.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает "вывозить из порта".

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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