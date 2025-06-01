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Прирост зарплат на 19% в России: эксперт спрогнозировал изменения

1:08
Экономика

Доцент  кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в 2024 году средняя заработная плата в России составила 87,952 рубля, а прирост к предыдущему году составил около 18%.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

По его мнению, в этом году средняя зарплата может перевалить за 105 тысяч рублей, что обозначит 19% рост в номинальном выражении.

Балынин считает, что увеличение зарплат положительно сказывается на материальном благосостоянии россиян, позволяя им исполнять желания, откладывать на будущее и совмещать разные источники дохода. Это также способствует экономическому росту.

Эксперт подчеркивает важность привлечения работников для научно-технического прогресса в условиях дефицита кадров. Однако с уменьшением дефицита и возможностей организаций по увеличению зарплат темпы роста могут замедлиться, что приведет к окончанию "гонки зарплат", пишет РИА Новости.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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