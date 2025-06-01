Германия объявила о цифровом налоге: ответ на действия Трампа

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вольфрам Ваймер, министр по делам культуры и СМИ Германии, анонсировал введение цифрового налога. Этот налог, по его словам, должен стать актом социальной справедливости, направленным против крупных технологических компаний США.

Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание Бундестага

Как пишет Zero Hedge, налог воспринимается как спланированная провокация против США. Хотя Дональд Трамп приостановил введение пошлин на импорт, Европа отвечает ударом, что может ухудшить трансатлантические отношения и подтвердить мнение о протекционистских наклонностях Европы.

Европа не смогла создать конкурентоспособный технологический сектор и вместо этого разработала сложные нормативные акты. Налог может создать финансовые трудности для стартапов и малых ИТ-компаний, замедляя внедрение цифровых технологий в Германии.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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