Вольфрам Ваймер, министр по делам культуры и СМИ Германии, анонсировал введение цифрового налога. Этот налог, по его словам, должен стать актом социальной справедливости, направленным против крупных технологических компаний США.
Как пишет Zero Hedge, налог воспринимается как спланированная провокация против США. Хотя Дональд Трамп приостановил введение пошлин на импорт, Европа отвечает ударом, что может ухудшить трансатлантические отношения и подтвердить мнение о протекционистских наклонностях Европы.
Европа не смогла создать конкурентоспособный технологический сектор и вместо этого разработала сложные нормативные акты. Налог может создать финансовые трудности для стартапов и малых ИТ-компаний, замедляя внедрение цифровых технологий в Германии.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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