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Необычные инвестиции в мире: какие товары вошли в топ самых дорогих в мае

1:11
Экономика

Самой выгодной инвестицией в мае стали какао-бобы — подорожали на 11%.

какао
Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
какао

Платина тоже не отстает — ее цена выросла на 9,2%. Среди других сельскохозяйственных товаров выделились апельсиновый сок (+7,9%), рис и овес (по +2,9%).

Платина оказалась на втором месте по росту среди всех товаров, а также значительно подорожали олово (+5,2%) и медь (+3,1%). Золото, в свою очередь, выросло на 2,9%, но не так активно, как в предыдущие месяцы.

В энергетическом секторе уголь показал наилучшие результаты, подорожав на 8,2%. Газ в Европе вырос на 5,5%, а уран — на 5,4%.

Однако кофе оказался среди убыточных товаров: цена на робусту упала на 13,2%, на арабику — на 11%. Литий также не повезло, потеряв 9,2% своей стоимости, пишет РИА Новости.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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