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"Аэрофлот" кардинально меняет развлечения на борту — но не все это заметят сразу

1:41
Экономика

В ближайшие месяцы перелёты на дальние расстояния станут значительно приятнее. "Аэрофлот" планирует до конца 2025 года оснастить весь свой широкофюзеляжный флот собственной мультимедийной стриминговой системой. Речь идёт не об эксперименте, а о полноценной замене привычных развлечений на борту.

авиакомпания Utair
Фото: Wikimedia Commons by Aeroprints.com is licensed under Public domain
авиакомпания Utair

Сегодня стриминговая система уже работает на всех узкофюзеляжных лайнерах авиакомпании. Теперь она появится и на дальнемагистральных направлениях.

"Многофункциональный стриминг станет доступен в дополнение к классическим экранам в креслах", — пояснил Антон Мацкевич, заместитель гендиректора по ИТ, в интервью корпоративному изданию.

На конец апреля парк "Аэрофлота" включает 171 воздушное судно, из которых 41 — широкофюзеляжный. Среди них:

  • 7 самолётов Airbus A350-900
  • 12 — Airbus A330-300
  • 22 — Boeing 777-300ER

Все они постепенно будут подключены к новой системе.

Пассажир сможет выбрать, как смотреть фильмы, сериалы или слушать музыку: по старинке — через экран в кресле — или через стриминг на собственном телефоне или планшете, подключившись к внутренней сети Wi-Fi.

Такой подход позволяет сделать полёт комфортнее и гибче — особенно для тех, кто привык к своему гаджету. К тому же, это часть общей цифровой трансформации сервиса авиаперевозчика, который стремится соответствовать новым стандартам и ожиданиям клиентов.

Уточнения

Пото́ковое мультиме́диа (англ. streaming media) или стри́минг — мультимедиа, которое непрерывно получает пользователь от провайдера потокового широковещания.

Airbus (произносится по-английски /ˈɛrbʌs/; по-французски Эрбю́с) — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей.

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