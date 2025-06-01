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Tesla тонет в Европе: продажи рухнули, а Маск теряет контроль

1:53
Экономика

Пока европейский рынок электромобилей стремительно растёт, один из главных его пионеров — Tesla — неожиданно покатился вниз. В апреле 2025 года продажи американского бренда в ЕС обрушились более чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это происходит на фоне общего роста рынка почти на 26%.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Вместо прежнего доминирования Tesla теперь теряет позиции не только в цифрах, но и в восприятии. Европейские потребители делают выбор в пользу Volkswagen, BMW, Renault — тех, кто предлагает актуальные модели, локальные сборки и всё меньше ассоциируется с одиозными фигурами в публичном пространстве.

Почему Tesla проигрывает?

Причин падения несколько — и далеко не все лежат на поверхности.

Во-первых, модельный ряд компании начали считать устаревшим. За инновациями Tesla теперь приходят не к Маску, а к китайским или европейским брендам.

Во-вторых, имидж. Илону Маску всё сложнее отмыть репутацию после политических флиртов и эпатажных высказываний. Его отставка из условного "департамента Dogecoin" лишь подчёркивает растущее давление со стороны инвесторов и потребителей.

Пока конкуренты растут…

Пока Tesla теряет темп, европейские автогиганты идут в рост:

  • Volkswagen: +15% продаж;
  • Renault: +12%;
  • BMW: +10%.

Эти цифры говорят сами за себя: рынок жив, но Tesla в нём больше не единственный игрок.

Спасёт ли Маск Tesla?

Илон Маск пытается вернуть контроль, уходя от политики и сосредотачиваясь на бизнесе. Но хватит ли ему времени? Вопрос открытый. Акционеры напряжены, публика — разочарована, конкуренты — наступают.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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