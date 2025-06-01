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Цена зелёной мечты: кто заплатит за провал энергетического плана ЕС

3:22
Экономика

План действий по обеспечению европейцев доступной энергией, представленный Еврокомиссией в феврале, уже несколько месяцев остается без реального продвижения. После краткой волны внимания в СМИ к нему наступила гробовая тишина — как будто сам факт существования плана уже решает все энергетические проблемы ЕС.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг ЕС

На деле же документ, претендующий на стратегическое значение, оказался лишь очередным собранием благих намерений, не подкреплённых реальными механизмами или экономическим здравым смыслом.

Иллюзия доступности

Европейская Комиссия заявила, что план направлен на улучшение физической и экономической доступности энергии. Однако ключевой вопрос — смогут ли европейские граждане и компании позволить себе эту энергию — оказался за рамками обсуждения. В качестве решения предлагается лишь возможность субсидирования цен за счёт бюджетов стран-членов. Но откуда брать деньги при продолжающемся росте госдолга и политике "зелёного курса", ЕС предпочёл не уточнять.

Что при этом полностью проигнорировано — так это реальная причина высокой стоимости энергии: цена квот на выбросы CO₂. Это молчание говорит само за себя. Квоты продолжают удорожать традиционные стабильные источники энергии (уголь, газ), в то время как увеличение доли ВИЭ в энергобалансе требует всё больших вложений в аккумуляторы и инфраструктуру, стоимость которых едва ли делает электроэнергию "доступной".

Больше ВИЭ = больше нестабильности

Один из основных тезисов плана — ускорить выдачу разрешений на строительство ветряных электростанций и линий электропередачи. Теоретически это увеличит производство "зелёной" энергии. На практике же — усилит зависимость от нестабильных источников и создаст дополнительную нагрузку на стабильные генерации, которые уже подвержены давлению со стороны экологических регламентов.

Разговоры о масштабном хранении избытков ВИЭ с помощью аккумуляторов выглядят на фоне реальности как технооптимизм. Батареи остаются дорогими, а при перепроизводстве зелёной энергии её цена уходит в минус — никакой экономической мотивации вкладываться в подобное хранение не остаётся.

Кто заплатит?

ЕС намекает, что государства могут снижать налоги на электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на потребителей. Но где эта мера действительно актуальна? В странах, где налоги и так высоки — возможно. В других — это либо не имеет смысла, либо приведёт к выпадению доходов, которые придётся компенсировать за счёт новых займов или перераспределения бюджета.

Комиссия как будто исходит из предположения, что ресурсы государств-членов бесконечны, а граждане готовы безропотно финансировать амбиции Брюсселя.

Энергосоюз: идея или миф?

Концепция общеевропейского энергетического союза, на которую опирается ЕС, вызывает всё больше скепсиса. Соседи Германии, столкнувшиеся с ростом цен из-за её энергетической политики, рассматривают возможность ослабления, а то и полного разрыва энергетических связей с ней. Норвегия и Швеция — в числе первых.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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