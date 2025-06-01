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Нефтяная бомба: в Венгрии нашли древнее месторождение, скрывавшееся 100 миллионов лет

1:19
Экономика

Венгерская нефтяная компания MOL совершила прорыв — возле города Надьканижа обнаружено новое богатое месторождение нефти, спрятанное в древних доломитовых породах. Это первая крупная находка за последние 10 лет в регионе, где нефть добывают уже 90 лет.

Cтанки-качалки близ микрорайона Перегонного (Ишимбай) напротив скважины № 702. Принадлежат НГДУ «Ишимбайнефть», входящего в структуру ПАО «АНК „Башнефть“».
Фото: wikimapia by Artur1917, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Cтанки-качалки близ микрорайона Перегонного (Ишимбай) напротив скважины № 702. Принадлежат НГДУ «Ишимбайнефть», входящего в структуру ПАО «АНК „Башнефть“».

Скважина Somogysámson 8, запущенная в работу в марте этого года, уже дает 1400 баррелей "черного золота" ежедневно. Но самое удивительное — нефть здесь буквально сочится из трещин в доломитовых скалах, которые образовались 100 миллионов лет назад и теперь покоятся на глубине 1250 метров.

"Представьте себе целые горы, погребенные под землей — именно в их трещинах мы нашли эту нефть", — раскрывает детали глава исследований MOL Марсель Люкс.

Температура добываемой сырой нефти достигает 54 градусов, что подтверждает ее высокое качество.

Компания не собирается останавливаться на достигнутом — до конца июня буровые работы продолжат на глубину до 1500 метров. По словам Дьёрдя Бачи, управляющего директора MOL Hungary, этот регион наряду с Вечеш-Дунай стал самым перспективным для нефтедобычи в стране.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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