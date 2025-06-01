Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая

Немецкая автомобильная промышленность, которая ещё недавно радовалась росту спроса на электромобили, оказалась в шаге от масштабного кризиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

По данным делового издания WirtschaftsWoche, производство на ряде заводов может встать уже через четыре-шесть недель. Причина — критическая нехватка редкоземельных металлов, без которых невозможен выпуск электромобилей.

Китай включил тормоза

Основной поставщик стратегически важного сырья — Китай — весной этого года ввёл жёсткие ограничения на экспорт редкоземельных элементов. Хотя формального запрета не последовало, власти Поднебесной потребовали оформлять специальные экспортные лицензии, что фактически заблокировало поставки. Экспортеры столкнулись с бюрократическими проволочками, а западные производители — с пустыми складами.

Один из экспертов, партнёр консалтинговой компании Berylls by AlixPartners Кристиан Гриммельт, предупредил, что производственные запасы закончатся максимум через полтора месяца. Если поставки не возобновятся в полном объёме, автозаводы будут вынуждены останавливать конвейеры.

Разрешения выдали — но этого мало

Несколько дней назад крупнейший производитель магнитов Baotou Tianhe Magnetics Technology сообщил о получении экспортной лицензии. Эта компания поставляет компоненты для таких гигантов, как Volkswagen, Bosch и Brose. Однако, как отмечают в отрасли, получение разрешения ещё не гарантирует стабильность.

По словам главы одного из немецких автоконцернов, существует опасность, что экспорт может быть вновь приостановлен в любой момент — даже под предлогом незначительной технической ошибки в документах. Производители стараются не поддаваться панике, но признают: прогнозировать развитие ситуации невозможно.

Mercedes и VW надеются, но без гарантий

В автогигантах комментируют ситуацию сдержанно. Представитель Mercedes заявил, что пока рано делать выводы — всё зависит от решений китайской стороны. В Volkswagen также подтвердили, что поставки в данный момент стабильны, но добавили: компания активно взаимодействует с поставщиками, чтобы вовремя получить лицензии.

Цена растёт, перспективы туманны

Даже в случае восстановления экспорта автопроизводителям уже пришлось столкнуться с последствиями. Из-за дефицита цены на редкоземельные элементы за последние месяцы выросли на 40-50 процентов. Как предупреждают аналитики, это может ударить по рентабельности производства электромобилей и подорвать темпы перехода к "зелёному транспорту" в Европе.

Журналисты WirtschaftsWoche считают, что действия Пекина — это ответ на недавно объявленные Соединёнными Штатами пошлины против китайских товаров. Таким образом, экспортное давление может быть частью более широкой экономической стратегии, в рамках которой Европа стала побочным, но уязвимым игроком.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км².



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