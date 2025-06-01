ЛУКОЙЛ наращивает мощь: 10% в проекте Ghasha в ОАЭ

Австрийская компания OMV официально завершила сделку по продаже принадлежавшей ей 5%-ной доли в проекте Ghasha, расположенном в Объединенных Арабских Эмиратах, компании Lukoil Gulf Upstream LLCSPC.
Сумма сделки, как сообщила OMV, составила 594 миллиона долларов США, за вычетом 100 миллионов долларов, предназначенных для покрытия транзакционных расходов.
В результате этой сделки доля российской компании "ЛУКОЙЛ" в проекте Ghasha увеличилась до 10%.
Стоит отметить, что в ноябре 2018 года концессия Ghasha была предоставлена на 40 лет с целью разработки девяти морских нефтегазовых месторождений, ранее не освоенных. Эти месторождения, включающие Хаиль, Гаша и другие, расположены в Персидском заливе на глубине до 24 метров и на расстоянии около 40 километров от берега.
Планируется, что добыча на этих месторождениях составит более 40 миллионов кубометров газа и 120 тысяч баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Ожидается, что газ, добываемый в рамках этого проекта, сможет покрыть более 20% потребностей ОАЭ в данном виде топлива. Запасы Gasha характеризуются высоким содержанием сероводорода и углекислого газа. Прогнозируется, что проект будет производить свыше 1,5 миллиарда кубических футов газа и 120 тысяч баррелей нефти ежедневно.
В настоящее время участниками концессии являются ADNOC (70%, оператор), Eni (10%) и индонезийская PTTEP (10%). "ЛУКОЙЛ" вошел в проект в октябре 2019 года, приобретя долю за 214 миллионов долларов США.
В октябре 2023 года ADNOC приняла окончательное инвестиционное решение по Hail и Ghasha и заключила два контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC) общей стоимостью более 16 миллиардов долларов.
На территории концессии Ghasha уже завершено строительство трех искусственных островов. Ожидается, что добыча начнется в 2025 году, пишет "Интерфакс".
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