ЛУКОЙЛ наращивает мощь: 10% в проекте Ghasha в ОАЭ

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрийская компания OMV официально завершила сделку по продаже принадлежавшей ей 5%-ной доли в проекте Ghasha, расположенном в Объединенных Арабских Эмиратах, компании Lukoil Gulf Upstream LLCSPC.

Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лукойл

Сумма сделки, как сообщила OMV, составила 594 миллиона долларов США, за вычетом 100 миллионов долларов, предназначенных для покрытия транзакционных расходов.

В результате этой сделки доля российской компании "ЛУКОЙЛ" в проекте Ghasha увеличилась до 10%.

Стоит отметить, что в ноябре 2018 года концессия Ghasha была предоставлена на 40 лет с целью разработки девяти морских нефтегазовых месторождений, ранее не освоенных. Эти месторождения, включающие Хаиль, Гаша и другие, расположены в Персидском заливе на глубине до 24 метров и на расстоянии около 40 километров от берега.

Планируется, что добыча на этих месторождениях составит более 40 миллионов кубометров газа и 120 тысяч баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Ожидается, что газ, добываемый в рамках этого проекта, сможет покрыть более 20% потребностей ОАЭ в данном виде топлива. Запасы Gasha характеризуются высоким содержанием сероводорода и углекислого газа. Прогнозируется, что проект будет производить свыше 1,5 миллиарда кубических футов газа и 120 тысяч баррелей нефти ежедневно.

В настоящее время участниками концессии являются ADNOC (70%, оператор), Eni (10%) и индонезийская PTTEP (10%). "ЛУКОЙЛ" вошел в проект в октябре 2019 года, приобретя долю за 214 миллионов долларов США.

В октябре 2023 года ADNOC приняла окончательное инвестиционное решение по Hail и Ghasha и заключила два контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC) общей стоимостью более 16 миллиардов долларов.

На территории концессии Ghasha уже завершено строительство трех искусственных островов. Ожидается, что добыча начнется в 2025 году, пишет "Интерфакс".

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