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Сотрудники офисов Нью-Йорка ищут недорогие и вкусные обеды: корейские блюда по разумным ценам

1:15
Экономика

Сотрудники, вернувшиеся в офисы Нью-Йорка, ищут быстрые и вкусные обеды без лишних затрат.

Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда

Однако большинство из них довольствуется "грустными" салатами, в которых нет ничего особенного.

Саде Квианес, сотрудница стриминговой компании, отметила, что сложно найти действительно вкусную еду.

Однако открываются новые рестораны быстрого питания, которые предлагают вкусные блюда. Один из таких — SOPO, который предлагает корейские блюда, такие как булкоги (тонко нарезанная говядина, замаринованная в смеси соевого соуса, сахара, чеснока, грушевого сока и специй, а затем обжаренная или запеченная) и пельмени, удобные для выноса. Основатели ресторана, Тэ Ким и шеф-повар Деннис Хонг, стремятся предложить корейскую кухню уровня Мишлен по доступным ценам.

Клиенты могут выбрать основу блюда, белок, гарниры и соусы, создавая уникальные комбинации. Например, "Сеульский стейк" стоит 16,48 доллара. Квианес радуется, что наконец-то можно попробовать настоящую корейскую еду по разумной цене, пишет nypost.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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