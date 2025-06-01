Рост цен или стабильность? Как введение евро изменит цены в Болгарии

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономисты обсуждают влияние введения евро на цены в Болгарии.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info 5 евро

Если товар стоил 10 единиц, то после принятия евро его цена составит 5,11 евро по курсу 1,95583. Финансист Владимир Сиркаров предупреждает о возможной спекуляции, но отмечает, что такие продавцы быстро потеряют клиентов. Экономист Щерьо Ножаров подчеркивает, что закон запрещает необоснованное повышение цен и перечисляет объективные факторы, такие как рост транспортных расходов, сырья и зарплат.

Контрольные органы будут следить за ситуацией, а Владимир Иванов, председатель Государственной комиссии товарных бирж, акцентирует внимание на необходимости контроля за ценами на продовольственные товары. Каждый понедельник будет публиковаться информация о рыночных ценах.

Финансовые аналитики, такие как Евгений Сырье, считают, что меры против спекуляции нужны и до введения евро, и после. Георгий Захариев также поддерживает эти меры, однако выражает сомнение в том, как они будут реализованы.

Сырье успокаивает людей, утверждая, что опасения по поводу инфляции и цен не обоснованы, а банковская система готова к евро. Он также отмечает недостаток информационной кампании по введению новой валюты, что вызывает недовольство у экспертов. Ножаров и Захариев согласны, что нужно больше разъяснений для разных социальных групп о том, что значит вступление в еврозону, пишет plovdiv24.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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