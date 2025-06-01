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Как Revolut сокращает влияние компаний из США: сотрудничество с Wer изменит цифровые платежи

1:17
Экономика

Финтех-компания Revolut готовится к важным обновлениям, связанные с новым сотрудничеством с европейским провайдером цифровых платежей, известным как Wer.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Официальное объявление еще впереди, но ожидается, что это сотрудничество откроет пользователям множество новых функций и возможностей для более быстрых и безопасных транзакций по всей Европе.

Если партнерство с Wer подтвердится, пользователи Revolut смогут воспользоваться улучшенными способами оплаты. Также есть вероятность, что в приложении появятся новые функции для электронной коммерции, что сделает платформу еще более универсальной.

Wer, в свою очередь, входит в Европейскую платежную инициативу, которая направлена на создание единых европейских платежных решений, чтобы сократить влияние американских компаний на рынке. Revolut не является акционером этой инициативы, но сможет предложить клиентам новые платежные решения.

Компания активно расширяется, открывая новые рынки в таких странах, как Бразилия, Мексика, Австралия, Индия и Япония, и недавно получила банковскую лицензию во Франции, что укрепляет ее позиции в Европе, пишет startlap.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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