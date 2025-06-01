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Катастрофа или триумф? Nvidia заработала $44,1 млрд, но выставлена под удар из-за Китая

1:21
Экономика

Компания Nvidia, занимающаяся разработкой чипов и программного обеспечения для искусственного интеллекта, показала отличные результаты в первом квартале, заработав рекордные 44,1 миллиарда долларов.

Офис NVIDIA
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Офис NVIDIA

Однако есть и плохие новости: из-за ограничений на экспорт чипов H20 в Китай они понесли убытки в 4,5 миллиарда долларов.

Китай — важный рынок для Nvidia, на который в прошлом году приходилось 13% дохода. В этом году компания ожидает ещё больший ущерб — 8 миллиардов долларов за первое полугодие. Несмотря на это, руководство уверено, что в текущем квартале возможно достижение рекорда по доходам, и инвесторы активно покупают акции.

Но риски, связанные с Китаем, всё же давят на акции Nvidia. Генеральный директор Дженсен Хуанг отметил, что китайский рынок на сумму 50 миллиардов долларов фактически закрыт для американских компаний, и это закрытие их центра обработки данных в Китае.

С учетом текущей ситуации инвесторам следует быть осторожными. Так, аналитики Motley Fool Stock Advisor не включили Nvidia в список 10 лучших акций для инвестиций прямо сейчас, пишет finance.yahoo.

Уточнения

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.



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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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