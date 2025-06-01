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Как 1200 акций Microsoft выросли в 288 000 долларов: история успеха Скарамуччи

1:13
Экономика

Энтони Скарамуччи, бывший директор по связям с общественностью Белого дома, совершенно случайно нашел свои 1200 акций Microsoft (США), которые он купил в 1992 году в подарок своему новорожденному сыну Эй-Джею.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

В то время Microsoft не выплачивала дивиденды, но Скарамуччи выбрал опцию реинвестирования дивидендов, что в итоге принесло ему большую прибыль.

Когда он купил акции, у него не было доступа к цифровым счетам, и из-за переездов его брокерская компания потеряла его адрес. Так что счет рос на протяжении почти тридцати лет незаметно.

Когда он и его сын наконец нашли этот счет, они были поражены: 1200 долларов превратились в 288 000 долларов! Скарамуччи признался, что если бы он знал о счете, то, возможно, продал бы акции в менее успешные для компании годы.

Кроме того, он поделился советами для молодых инвесторов, призывая их не бояться рисков и обращаться за советом к более опытным коллегам. Он также считает, что биткоин остается отличной инвестиционной идеей, пишет uniladtech.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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