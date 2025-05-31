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Внутри вашего ноутбука можно найти до 2 граммов золота: где спрятано золото и серебро

1:44
Экономика

Знаете ли вы, что ваша старая техника может скрывать в себе настоящие сокровища? В буквальном смысле — золото и серебро.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

По словам Бориса Красноженова, начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка, в одном ноутбуке содержится до 2 граммов золота. Причём это учитывается с процессором включительно. Помимо золота, внутри можно найти около 0,35 грамма серебра и совсем немного платины или палладия — порядка 0,001 грамма.

"Среднее содержание золота в ноутбуке, включая процессор, — 1-2 грамма (платины или палладия — около 0,001 грамма, 0,35 грамма серебра)", — уточнил эксперт.

И это не предел. Обычный телевизор может "хранить" в себе до 8 граммов золота и до 20 граммов серебра — всё зависит от его размеров. А в смартфонах — до 0,35 грамма золота и 0,01 грамма серебра.

Почему именно золото так часто используется в электронике

"Золото — это отличный проводник электричества, который не подвержен коррозии и легко спаивается и формируется в различные формы. Это делает его идеальным для создания мелких компонентов, таких как контакты и соединения", — пояснил Красноженов.

Даже несмотря на высокую стоимость, техсектор не отказывается от использования драгметаллов. Так, в первом квартале 2025 года отрасль закупила 80 тонн золота — на уровне прошлого года, как следует из данных Всемирного золотого совета (WGC).

Уточнения

Благоро́дные мета́ллы (драгоце́нные мета́ллы) — группа металлов, которую составляют золото, серебро, платина, а также остальные 5 металлов платиновой группы — рутений, родий, палладий, осмий и иридий, получившие такое название по причине высокой химической устойчивости и красивому внешнему виду изготовленных из них изделий.

Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο "электрон") — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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