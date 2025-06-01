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75% выручки на кону: что ждёт Вкусно — и точка в случае возвращения McDonald's в Россию

1:22
Экономика

По оценкам Александра Разуваева, члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, в случае возвращения McDonald's в Россию и перезапуска своей деятельности, сеть ресторанов "Вкусно — и точка" может столкнуться с серьезным падением доходов, потенциально теряя до 75% выручки.

Фаст фуд бургер
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаст фуд бургер

Разуваев пояснил, что McDonald's имеет возможность начать работу в России параллельно с "Вкусно — и точка", фактически с нуля. Это создаст значительные трудности для российской сети. Эксперт считает, что благодаря узнаваемости бренда и своим стандартам, McDonald's сможет перетянуть на себя значительную часть клиентской базы "Вкусно — и точка", что приведет к потере около 75% ее доходов.

Аналитик подчеркнул, что российский рынок приносил McDonald's не менее 10% общей чистой прибыли, что делает его важным для компании. Поэтому вероятность возвращения McDonald's в Россию стоит рассматривать всерьез. Разуваев также отметил, что McDonald's, скорее всего, не потребуется выкупать прежние активы, а достаточно будет внести своего рода "вступительный взнос", что, учитывая текущую ситуацию с бюджетом, представляется вполне осуществимым, пишет "Ридус".

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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