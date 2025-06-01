Как молодёжи найти работу в условиях жёсткой конкуренции — советы Бонни Хаммер

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бонни Хаммер, ранее занимавшая пост вице-председателя медиакомпании NBCUniversal (США), отметила трудности, с которыми сталкиваются молодые специалисты на современном рынке труда.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

По её мнению, для достижения успеха выпускникам поколения Z необходимо проявлять упорство и инициативу.

Хаммер считает, что нынешние выпускники университетов "менее подготовлены" к реалиям рынка труда, возможно, из-за влияния предыдущего поколения.

Она утверждает, что современное поколение выросло в условиях излишней опеки и поощрения за незначительные достижения, что привело к снижению их конкурентоспособности.

Хаммер подчеркивает, что выпускники поколения Z часто ожидают, что диплом автоматически гарантирует им хорошую работу, и не проявляют достаточной настойчивости в поиске возможностей.

Согласно статистике за март 2025 года, уровень безработицы среди недавних выпускников составил 5,8%, что значительно превышает общий уровень безработицы среди выпускников колледжей (2,7%).

По словам Хаммер, личные контакты и активное участие в различных мероприятиях помогут выпускникам выделиться и найти работу. Важно быть готовым к любой возможности, даже если она не связана напрямую с желаемой карьерой, пишет CNBC.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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