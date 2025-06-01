Как молодёжи найти работу в условиях жёсткой конкуренции — советы Бонни Хаммер

Бонни Хаммер, ранее занимавшая пост вице-председателя медиакомпании NBCUniversal (США), отметила трудности, с которыми сталкиваются молодые специалисты на современном рынке труда.
По её мнению, для достижения успеха выпускникам поколения Z необходимо проявлять упорство и инициативу.
Хаммер считает, что нынешние выпускники университетов "менее подготовлены" к реалиям рынка труда, возможно, из-за влияния предыдущего поколения.
Она утверждает, что современное поколение выросло в условиях излишней опеки и поощрения за незначительные достижения, что привело к снижению их конкурентоспособности.
Хаммер подчеркивает, что выпускники поколения Z часто ожидают, что диплом автоматически гарантирует им хорошую работу, и не проявляют достаточной настойчивости в поиске возможностей.
Согласно статистике за март 2025 года, уровень безработицы среди недавних выпускников составил 5,8%, что значительно превышает общий уровень безработицы среди выпускников колледжей (2,7%).
По словам Хаммер, личные контакты и активное участие в различных мероприятиях помогут выпускникам выделиться и найти работу. Важно быть готовым к любой возможности, даже если она не связана напрямую с желаемой карьерой, пишет CNBC.
Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?