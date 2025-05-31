ОПЕК+ готовит нефтяной сюрприз: 411 тысяч баррелей в день — большая игра на рынке

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Восемь государств ОПЕК+, среди которых Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир, Казахстан и Оман, увеличат объемы добычи нефти на 411 тысяч баррелей в день уже в июле.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефтедобыча

Данный шаг связан с постепенной добровольных ограничений на нефтедобычу, которые были введены ранее с целью стабилизации рыночной ситуации. Одна программа сокращений, рассчитанная до конца 2026 года, предусматривает уменьшение добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Другая программа, предполагающая сокращение на 2,2 миллиона баррелей в сутки, поэтапно отменяется в период с апреля по июнь, с ежемесячным увеличением квот на 411 тысяч баррелей.

Окончательное решение по объемам производства на июль будет принято в ближайшие выходные. Эксперты полагают, что дальнейшее наращивание добычи может оказать поддержку нефтяным котировкам, которые в настоящее время испытывают давление из-за нестабильности на мировых рынках и введения импортных тарифов США.

В настоящее время июльские фьючерсы на нефть Brent торгуются по цене 65,31 доллара за баррель, а WTI — по 62,22 доллара за баррель, пишет finam.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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