Будущее грузового транспорта: чего ожидать от нового автозавода в Новосибирске

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Новосибирской области вместе с инвестором определились с местом для строительства крупного предприятия по выпуску грузовых автомобилей, объем инвестиций в которое оценивается почти в 20 млрд рублей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автозавод

По словам Льва Решетникова, министра экономического развития региона, завод будет расположен недалеко от индустриально-логистического парка "Восточный" на выезде из города. Об этом сообщает ТАСС.

Инвестиционный проект ООО "Тренд", предусматривающий создание в Новосибирске автозавода по производству грузового транспорта, был одобрен на заседании инвестиционного совета Новосибирской области. Общий объем инвестиций в проект составляет 19,9 млрд рублей.

Министр отметил, что из-за текущей ситуации с доступностью кредитных средств реализация проекта может занять больше времени, однако проектные работы уже ведутся.

Согласно планам, завод будет производить широкий спектр грузовых автомобилей весом от 2 до 15 тонн. Выпуск первой модели — пятитонного грузовика — запланирован на 2027 год.

Строительство предприятия будет осуществляться в два этапа. На первом этапе предполагается сборка автомобилей из российских и импортных компонентов. Будут созданы цеха для производства рам, кабин и сборочный цех. На втором этапе производственная линейка будет расширена, и на территории завода появятся новые цеха для производства собственных комплектующих.

Ожидается, что после выхода на полную мощность на заводе будут работать более 2 тысяч человек. К 2029 году планируемая выручка составит около 23 млрд рублей. Компания получила разрешение на серийное производство автомобилей в объеме более 500 единиц в год.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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