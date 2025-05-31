Ноль на горизонте: Белоруссия отменяет экспортные пошлины на нефтепродукты

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С 1 июня 2025 года Белоруссия отменяет экспортные пошлины на нефтепродукты, предназначенные для вывоза за пределы Евразийского экономического союза.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

Данное решение закреплено в постановлении Совета министров №299 от 30 мая 2025 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с постановлением, устанавливаются нулевые ставки экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы, а также на этан, бутан и изобутан, ранее облагаемые пошлиной в размере $0,8. В мае они составляли $0,9 и $0,8, соответственно.

Нулевые ставки пошлин сохраняются для сырой нефти, прямогонного бензина, тримеров и тетрамеров пропилена, легких и средних дистиллятов, дизельного топлива, товарных бензинов, бензола, толуола, ксилолов, мазута, смазочных масел, отработанных нефтепродуктов, вазелина и парафина, нефтяного кокса и нефтяного битума, пишет "Интерфакс".

Указанное постановление вступает в законную силу с 1 июня 2025 года.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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