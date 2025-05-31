Банковская инициатива: почему покупка товаров с рассрочкой теперь под строгим контролем

С 1 апреля 2026 года покупка товаров в рассрочку будет ограничена суммой в 50 тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это решение стало результатом компромисса между участниками рынка и Банком России.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Аксаков отметил, что обсуждения по сумме длились долго, и в итоге все согласились на 50 тысяч рублей. BNPL-сервисы, которые предлагают схему "покупай сейчас, плати потом", выступали против таких ограничений и предлагали суммы в 100 тысяч рублей и выше. Однако Банк России настаивал на более строгом подходе, первоначально предлагая лимит в 15 тысяч рублей.

Покупка товаров с оплатой по частям рассматривается как скрытая форма кредитования. Текущие правила для BNPL-сервисов отличаются от тех, что установлены для кредитных организаций: они не требуют паспортных данных и не передают информацию в бюро кредитных историй. Это может создать риск для потребителей, которые, имея "чистую" кредитную историю, на самом деле могут иметь значительные долги, пишет РГ.

Уточнения

Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска.



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