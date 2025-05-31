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Новый мессенджер XChat изменит привычное общение — что в нём особенного

1:38
Экономика

Компания X, принадлежащая Илону Маску, делает шаг к своей амбициозной цели — стать универсальной платформой, заменившей всё. Новый инструмент обмена сообщениями под названием XChat начал поэтапно запускаться, как сообщает TechCrunch со ссылкой на инсайдеров.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Tesla Owners Club Belgium, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск

Что нового в XChat

Разработка задумывалась как эволюция устаревшей системы личных сообщений, оставшейся после покупки Twitter. В список функций входят:

  • групповые чаты,
  • исчезающие сообщения,
  • возможность пометить сообщения как непрочитанные,
  • отправка файлов,
  • защита переписки четырёхзначным PIN-кодом.

Пауза на шифрование

Вместе с запуском XChat X приостановила развитие прежней функции зашифрованных сообщений. По слухам, это может быть связано с планами полностью заменить старый интерфейс на новый.

Маск идёт по пути Signal

Ранее Илон Маск заявлял, что X должна включать защищённый мессенджер уровня Signal. Теперь становится ясно, что XChat — важный шаг в этом направлении.

Параллельно: Telegram и xAI

Интересно, что почти одновременно Telegram заключил годовое соглашение с принадлежащим Маску стартапом xAI. В рамках партнёрства чат-бот Grok будет распространяться через Telegram.

Павел Дуров, сооснователь Telegram, сообщил о принципиальной договорённости. Маск, в свою очередь, уточнил, что сделка ещё не подписана, но стороны близки к финализации всех юридических нюансов.

Уточнения

Шифрова́ние — обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц с предоставлением в это же время авторизованным пользователям доступа к ней.

Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα - запись) — кроссплатформенный мессенджер.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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