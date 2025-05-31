Новый мессенджер XChat изменит привычное общение — что в нём особенного

Компания X, принадлежащая Илону Маску, делает шаг к своей амбициозной цели — стать универсальной платформой, заменившей всё. Новый инструмент обмена сообщениями под названием XChat начал поэтапно запускаться, как сообщает TechCrunch со ссылкой на инсайдеров.
Разработка задумывалась как эволюция устаревшей системы личных сообщений, оставшейся после покупки Twitter. В список функций входят:
Вместе с запуском XChat X приостановила развитие прежней функции зашифрованных сообщений. По слухам, это может быть связано с планами полностью заменить старый интерфейс на новый.
Ранее Илон Маск заявлял, что X должна включать защищённый мессенджер уровня Signal. Теперь становится ясно, что XChat — важный шаг в этом направлении.
Интересно, что почти одновременно Telegram заключил годовое соглашение с принадлежащим Маску стартапом xAI. В рамках партнёрства чат-бот Grok будет распространяться через Telegram.
Павел Дуров, сооснователь Telegram, сообщил о принципиальной договорённости. Маск, в свою очередь, уточнил, что сделка ещё не подписана, но стороны близки к финализации всех юридических нюансов.
Шифрова́ние — обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц с предоставлением в это же время авторизованным пользователям доступа к ней.
Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα - запись) — кроссплатформенный мессенджер.
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