Хищники съедают миллионы — проект по защите волков в США обернулся кошмаром для фермеров

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1:41
Экономика

В Северной Калифорнии и Орегоне (США) волки наносят серьезный ущерб поголовью крупного рогатого скота.

Волк
Фото: flickr.com by dalliedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

Серые волки занесены в список исчезающих видов, и владельцы ранчо не могут стрелять в них или преследовать. Наказание за убийство волка может достигать года тюремного заключения и штрафа в 100 000 долларов, если только не удастся доказать, что это было сделано в целях самообороны.

Некоторые владельцы ранчо, такие как Джанна Мартин Глиатто, утверждают, что волки, обитающие в регионе, не охотятся на лосей или оленей, им привычнее и легче нападать на домашний скот.

 Защита волков стала "дорогостоящим экспериментом" для налогоплательщиков. В 2021 году штат выделил 3 миллиона долларов на программу по смягчению воздействия волков на животноводов, а в 2022 году была запущена программа компенсации ущерба. Однако средства уже истощены, и владельцы ранчо вынуждены покрывать расходы на патрулирование из своего кармана, пишет Zero Hedge.

В 2024 году штат выделил ещё 600 000 долларов на продолжение программы, но она уже не покрывает расходы на сдерживание волков, а только компенсацию прямых убытков. Пресс-секретарь Калифорнийского департамента охраны рыбных ресурсов сообщает, что популяция волков в штате составляет от 50 до 70 особей, и с 2011 года убыток от волчьих нападений на домашний скот составил 163 коровы и шесть овец.

Уточнения

Ра́нчо (исп. rancho, откуда англ. ranch «ранч/рэнч») — один из наиболее распространённых методов ведения сельского хозяйства, получивший широкое распространение в странах Западного полушария в ходе колонизации Америки колонистами с европейского континента.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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