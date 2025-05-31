Как дефект чеканки сделал 50 пенсов ценнее в 150 раз — удивительная история

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Монета достоинством в 50 пенсов (около 53 руб.), отчеканенная с уникальной производственной неточностью, ушла с молотка по цене, превышающей её номинальную стоимость в 150 раз.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

Исключительная монета привлекла внимание коллекционеров благодаря дефекту чеканки, превратившему её в предмет особого интереса.

Уникальная монета "Олимпийский пловец" номиналом 50 пенсов, содержащая незначительную ошибку, была продана на онлайн-аукционе за 315,16 фунтов стерлингов (около 33 407 руб.). В торгах участвовали шесть человек.

Данная монета, входящая в серию, посвященную Олимпийским играм в Лондоне, отличается от остальных монет этой серии дефектом, допущенным при её создании.

На редкой монете изображен пловец во время выступления, а вокруг его головы расположены волны. Незначительный дефект, допущенный при чеканке в 2011 году, привел к тому, что небольшое количество монет получило характерное отличие. Особенность редкой версии заключается в том, что волнистые линии, обрамляющие пловца, проходят через его лицо, придавая ему рельефную текстуру.

Особую популярность среди коллекционеров имеют монеты номиналом 50 пенсов, поскольку их размер позволяет размещать на них сложные и детализированные изображения. Монета имеет диаметр 27,5 мм и используется для увековечивания важных событий и исторических дат. Ошибки делают монету уникальной, а значит, она, скорее всего, будет стоить дороже, поскольку их меньше, пишет The Sun.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.



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