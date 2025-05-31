Километровые очереди: как японцы борются с дефицитом риса

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ноябре прошлого года стоимость риса, ключевого продукта в рационе японцев, продемонстрировала значительный скачок, увеличившись на 63,6% по сравнению с ноябрем 2023 года.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Основным фактором, обусловившим подорожание, стал дефицит риса, возникший в летний период из-за серии природных катаклизмов и, как следствие, неурожая. Данная ситуация вызвала повышенный спрос среди населения, что, в свою очередь, привело к дальнейшему росту цен на этот важный продукт питания японцев.

К примеру, в магазине Unidy Matsudo Tokiwadaira, расположенном в городе Мацудо (префектура Тиба, Япония), с раннего утра образовалась внушительная очередь желающих приобрести рис по сниженной цене. С 8 утра сотрудники магазина начали раздавать талоны, при этом каждому покупателю разрешалось приобрести только один мешок риса. К 6 утра численность очереди достигла примерно 100 человек, растянувшись вокруг здания магазина.

Старт продаж был дан через час, и 5-килограммовые упаковки риса предлагались по цене 2000 иен (эквивалентно 14 долларам США, или около 1100 руб.), что было значительно ниже средней рыночной цены, наблюдавшейся в последние недели. Все 65 подготовленных пакетов были раскуплены в считанные минуты, оставив многих покупателей ни с чем.

Несмотря на некоторую озабоченность относительно вкусовых качеств риса, покупатели сохраняли оптимизм:

"Если вкус окажется не слишком хорошим, мы просто смешаем его с другими сортами".

В тот же день компания Iris Ohyama заключила соглашение о закупке 10 000 тонн риса, который планируется реализовывать поэтапно как через онлайн-каналы, так и в розничных магазинах. Один из мужчин выразил надежду, что правительство примет меры для поддержки населения в условиях усиливающейся инфляции, передает The Japan Times.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





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