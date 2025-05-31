Новый тренд в Южной Корее: продукты с истекающим сроком годности становятся популярными среди покупателей

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Южной Корее наблюдается рост популярности продуктов с истекающим сроком годности среди потребителей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Интернет-шопинг

Покупатели могут приобретать такие товары по сниженным ценам, а продавцы получают возможность избежать выбрасывания продуктов и извлечь прибыль.

Эта тенденция возникла на фоне повышения цен на продукты питания и услуги ресторанов из-за увеличения стоимости ингредиентов и других операционных расходов. В результате инфляции многие потребители начинают экономить на еде, что приводит к снижению продаж в ресторанах и магазинах.

Luckymeal — это онлайн-платформа, где зарегистрированные торговые точки предлагают "счастливые пакеты" с случайными продуктами с истекающим сроком годности. Клиенты могут покупать эти пакеты со скидкой 50% и более, не выбирая конкретные товары, а получая сюрприз, пишет The Korea Times.

Платформа позволяет пользователям выбирать магазины — от пекарен до магазинов десертов — и резервировать пакеты для доставки.

Приложение для смартфонов, выпущенное в 2023 году, уже скачали более 50 000 раз. На странице приложения говорится:

"Количество пищевых отходов в Корее растет. Давайте поможем сделать Землю чище с помощью Luckymeal".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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