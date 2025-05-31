Золото королей за гроши: кольцо, принадлежавшее принцессе, неожиданно найдено в Лестере

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Редкое траурное кольцо, изготовленное по заказу короля Георга IV, найдено в благотворительном магазине и куплено всего за 15 фунтов стерлингов (около 1600 руб.).

Фото: commons.wikimedia.org by ожерелье, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кольцо

Золотое кольцо с трогательной надписью "Помни меня" было создано в память о принцессе Амелии, младшей дочери короля Георга III.

Чарльз Хэнсон, владелец аукционного дома Hansons, отметил, что это "самая важная находка в благотворительном магазине за последнее десятилетие". Кольцо было обнаружено в Лестере (Великобритания) и теперь выставлено на аукцион, где, по оценкам, его стоимость может достигнуть от 3000 до 5000 фунтов стерлингов (318 000 до 530 000 руб.).

Покупатель, не подозревая о королевской связи, приобрел кольцо в местном магазине.

Хэнсон был поражен открытием: "Из простой коробки появилась часть глубоко личной королевской истории".

Принцесса Амелия, родившаяся 7 августа 1783 года и умершая в возрасте 27 лет от туберкулеза, была любимицей короля Георга III. Кольцо, изготовленное ювелирами Rundell, Bridge & Rundell, было одним из 52 колец, созданных в её память и розданных близким после её похорон.

Интересно, что белая эмаль на кольце указывает на то, что принцесса не была замужем на момент смерти, символизируя чистоту и невинность, пишет The Sun.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.



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