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Пенсионный парадокс: женщины обогнали мужчин в денежной гонке

1:19
Экономика

В России женщины-пенсионеры получают пенсию выше, чем мужчины, согласно данным Социального фонда за 2025 год.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Средний размер пенсии у женщин составляет 23 249,58 рублей в месяц, в то время как у мужчин — 23 028,33 рублей. Общая средняя пенсия по стране находится на уровне 23 175,17 рублей.

Также стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, а по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянину, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что если у граждан не хватает стажа для назначения страховой пенсии по старости, у них есть возможность либо купить недостающий стаж, либо заработать его. Об этом рассказала Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Уточнения

Стаж — срок работы (у службы — выслуга), продолжительность деятельности в какой-либо сфере, на какой-либо должности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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