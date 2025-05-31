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Вместо долларов: как евро может спасти вашу поездку этим летом

1:11
Экономика

По словам Максима Чиркова, доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ, найти новые доллары перед началом лета — задача не из легких, но евро могут стать хорошей альтернативой.

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

Трудности с приобретением связаны с неофициальными каналами поступления валюты в российские банки, а именно с параллельным импортом. У иностранных контрагентов не всегда имеется достаточное количество банкнот последнего выпуска.

Эксперт обратил внимание на проблемы со "старыми" долларами, которые принимают не повсеместно. Он напомнил, что несколько месяцев назад в Турции ввели ограничения на прием банкнот старого образца из-за обнаружения большого количества фальшивок, по данным прессы, на сумму 600 миллионов долларов.

Чирков советует не тратить время на поиски свежих долларов, а обратить внимание на евро, которые так же широко используются в Турции и других популярных у россиян странах. Он выразил уверенность, что рано или поздно возможности оплаты услуг за рубежом станут более разнообразными, согласно "Прайм".

Уточнения

Банкно́та — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка. Сейчас банкноты национальных валют выпускаются, как правило, центральными банками и де-юре обязательны к приёму на всей территории страны наравне с монетами (в некоторых странах монеты не выпускаются).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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