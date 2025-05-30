Фальшивые нотариальные документы: 3 шага, чтобы избежать мошенничества с QR-кодами

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная нотариальная палата предупреждает о появлении поддельного веб-сайта, который маскируется под официальный инструмент проверки нотариальных документов по QR-коду.

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенники работают за ноутбуком

Этот мошеннический ресурс вводит пользователей в заблуждение, представляя фальшивые документы как настоящие после сканирования QR-кода.

В ведомстве подчеркивают, что использование подобного фишингового сайта может привести к столкновению с поддельными нотариальными актами, включая завещания или доверенности, которые преступники могут использовать для незаконного присвоения имущества, пишет "Царьград".

Проверка нотариальных документов по QR-коду доступна каждому, но важно осуществлять её исключительно через официальный сервис Федеральной нотариальной палаты. Нотариусы всегда могут выявить подделку, так как проверяют все документы через Единую информационную систему нотариата.

В связи с этим Федеральная нотариальная палата настоятельно рекомендует гражданам использовать только официальный сайт ФНП или мобильное приложение "нотариат.рф" для проверки подлинности нотариальных документов через QR-код. Подчеркивается опасность прямого сканирования QR-кода через камеру телефона, так как это может перенаправить пользователя на фишинговый сайт с ложной информацией.

Уточнения

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей.



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