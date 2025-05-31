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Мир тонет в отходах, а Швеция на этом зарабатывает: новая нефть XXI века прямо у нас под ногами

2:19
Экономика

Наиболее опасным последствием деятельности свалок является выделение парниковых газов, таких как метан и углекислый газ, которые способствуют ускорению глобального потепления.

Флаг Швеции
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Швеции

Швеция, признанная одной из наиболее экологически устойчивых стран, служит примером для всего мира благодаря своей политике в области возобновляемой энергетики и сокращению выбросов. Используя инновационный подход к утилизации отходов, страна успешно превращает их в энергию, тем самым сокращая количество свалок и обеспечивая электроэнергией жилые дома и предприятия.

Полигоны являются крупными источниками токсичных веществ, загрязняющих атмосферу. В США они занимают третье место среди источников антропогенных выбросов метана, газа, который в 25 раз более опасен, чем углерод. Метан составляет около 15% всех выбросов в стране, что приводит к загрязнению воздуха и воды, утрате биоразнообразия и деградации почвы. Согласно отчету Международной ассоциации твердых отходов (ISWA), при нынешних тенденциях, к 2025 году свалки будут ответственны за не менее чем 10% глобальных выбросов парниковых газов.

В то время как во всем мире около 60% отходов отправляется на свалки, в Швеции этот показатель составляет всего 1%. Это стало возможным благодаря революционным изменениям в системе переработки отходов, значительному увеличению объемов вторичной переработки и внедрению технологий по преобразованию отходов в энергию, пишет greenme.

Швеция лидирует в переходе к нулевым выбросам. В стране используется самый высокий процент возобновляемых источников энергии в Европейском союзе — 56% энергии поступает из гидроэнергетики, ветра и атомной энергии. Кроме того, в Швеции одни из самых низких показателей выбросов углерода в мире благодаря переходу на электрический транспорт и значительным инвестициям в "умные" технологии и городское сельское хозяйство. По данным Всемирного банка, в среднем американец выбрасывает почти в четыре раза больше CO2, чем швед.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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