Электрический паром Red Funnel: как технологии меняют водный транспорт

Руководитель паромной компании Solent заявил о наступлении "новой эпохи" в сфере скоростных электропаромов в Великобритании.

Фото: en.wikipedia.org is licensed under Free More info паром в Великобритании

Red Funnel, оператор пассажирских и грузовых перевозок между Саутгемптоном и Коузом (остров Уайт), объединила усилия с белфастской Artemis Technologies для запуска в следующем году судна на подводных крыльях.

Этот паром вместимостью 150 человек, оцениваемый в 10-12 миллионов фунтов стерлингов, использует инновационную технологию подводных крыльев и модульные аккумуляторные системы.

Поднимаясь над поверхностью воды, корпус значительно снижает сопротивление и уменьшает кильватерную волну, позволяя электросудну преодолевать расстояния на высокой скорости.

Паром Red Funnel будет использовать быструю зарядку от сети при каждой швартовке.

Вслед за его появлением в 2026 году ожидается ввод в эксплуатацию еще двух аналогичных судов, разработанных Artemis Technologies, с запланированными запусками в Белфасте и на Оркнейских островах в конце текущего года.

Иэн Перси, олимпийский чемпион по парусному спорту и глава Artemis Technologies, подчеркнул, что EF-24 Passenger является первым в мире электрическим судном на подводных крыльях такого масштаба, сертифицированным для коммерческих перевозок, пишет The Standard.

"Проблема электрических паромов заключается в их ограниченной дальности и скорости", — отметил он, указывая на такие сложности, как сопротивление и значительные затраты энергии на передачу от сети к аккумуляторам, которые необходимо перевозить на борту.

Уточнения

Паро́м — плавсредство для переправы транспортных средств по воде или для переправы людей через реку.





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