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Рынки падают: инвесторы ищут безопасные активы — что происходит на рынках США

2:10
Экономика

Американские фондовые рынки переживают очередной обвал: индекс Dow Jones потерял почти 950 пунктов, S&P 500 снизился на 2,7%, а Nasdaq упал на 2,5%. Инвесторы обеспокоены решением Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить процентные ставки на уровне 4,25-4,5% на фоне усиливающихся признаков экономического спада.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Инфляция не сдаётся

На заседании 6-7 мая 2025 года представители ФРС выразили обеспокоенность тем, что инфляция может оказаться более устойчивой, чем предполагалось ранее. Особую тревогу вызывает влияние торговых пошлин, введённых администрацией Белого дома, на рост цен. Хотя некоторые эксперты считают, что эффект от тарифов будет краткосрочным, ФРС предпочитает действовать осторожно, особенно учитывая, что инфляция превышает целевые показатели с конца пандемии.

Рецессия на горизонте

Сотрудники ФРС предупреждают о высокой вероятности рецессии. Прогнозируется значительное ослабление рынка труда, с ростом уровня безработицы к концу года и его сохранением на высоком уровне до 2027 года. Экономика уже сократилась в первом квартале, и потребители могут начать больше сберегать, что приведёт к снижению спроса.

Политическое давление

Президент Дональд Трамп усиливает давление на ФРС, требуя снижения ставок и критикуя председателя Джерома Пауэлла. Такие заявления вызывают обеспокоенность относительно независимости центрального банка и усиливают нестабильность на рынках.

Что дальше

Следующее заседание ФРС запланировано на 17-18 июня. Трейдеры ожидают возможного снижения ставок в сентябре, но пока центральный банк придерживается выжидательной позиции. Инвесторы внимательно следят за ситуацией, надеясь на стабилизацию экономики.

Уточнения

Реце́ссия (от лат. recessus "отступление") — в экономике (в частности, в макроэкономике), относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста.

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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