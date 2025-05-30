Вот как Центробанк будет спасать клиентов от мошеннических схем: новое ограничение с 1 сентября

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу новая мера, которая должна защитить граждан от мошеннических действий.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License Банк России в Твери

Если банк заподозрит, что клиент снимает деньги под давлением злоумышленников, операция может быть ограничена — максимум 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов.

Это ограничение будет касаться любых карт — как дебетовых, так и кредитных. Но клиент сможет получить свои деньги в отделении банка по паспорту, об этом пишет karelinform.ru.

Центробанк уточнил, что этот "антифрод"-механизм будет применяться только в случае подозрений на мошенничество, а не ко всем снятиям наличных.

Уточнения

Дебето́вая ка́рта (англ. debit card) — банковская платёжная карта, используемая для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах. Деньги на дебетовую карту обычно вносит (перечисляет) клиент или его работодатель.





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