Екатеринбург бьёт рекорды по зарплатам, но местные соискатели не в восторге — узнайте почему

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Екатеринбург вошел в тройку городов-миллионников с самыми высокими зарплатными предложениями, но радость уральцев оказалась недолгой.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Деньги

Согласно исследованию hh. ru, весной 2025 года местные работодатели готовы платить в среднем 75 тысяч рублей, что на 5 тысяч меньше ожиданий самих соискателей.

Екатеринбург разделил третье место с Уфой и Красноярском, уступив только Москве (100 тыс. руб.) и Санкт-Петербургу (84,6 тыс. руб.). Но если в Питере разрыв между предлагаемыми и желаемыми зарплатами всего 2 тысячи рублей, то в Екатеринбурге этот дисбаланс заметнее, пишет "Царьград".

Интересно, что на рынке труда в Екатеринбурге нет резких скачков, в отличие от Омска и Казани, где зарплаты выросли значительно. Эксперты связывают это с насыщенностью кадрового рынка и осторожностью уральских работодателей.

Ситуация в соседних городах ещё менее радужная: в Челябинске предлагают 67,6 тысячи, в Перми и Самаре — по 65 тысяч. Замыкает рейтинг Волгоград с медианной зарплатой в 59,3 тысячи рублей.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.