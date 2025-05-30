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Газ в России подорожает на 20% в год, но не для всех

1:49
Экономика

В правительстве рассматривают возможность повышения цен на газ на 10% два раза в год, пишет EADaily.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Эксперты отмечают, что доходы от экспорта газа в Европу уже не покрывают заниженную стоимость.

На заседании комиссии РСПП по энергетике директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин заявил, что Минэнерго обсуждает повышение цены на газ по коэффициенту 1,1 — то есть на 10% — в первом и четвертом кварталах каждого года. Источники подтвердили, что это действительно обсуждается для всех категорий, кроме населения.

Алексей Гривач, замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности, отметил, что предлагаемое повышение выше официальной инфляции, но соответствует реальному росту цен. Это связано с потерей доходов от экспорта в Европу, которые позволяли поддерживать низкие цены на внутреннем рынке. Также рост цен влияет на отчисления в бюджет по НДПИ и НДС.

Для потребителей это, конечно, неприятно, особенно с учетом того, что все привыкли к медленному росту цен на газ. Гривач считает, что это компромисс между сокращением социальных и инвестиционных расходов и резким повышением цен на газ до экономически обоснованного
уровня.

Средняя цена газа для промышленных потребителей в России составляет около 6,5 тыс. рублей за тыс. кубометров (примерно $ 83). Для сравнения, в США предприятия покупали топливо в среднем по $ 204 в феврале этого года, а в августе 2024 года минимальная средняя месячная цена составила $ 110.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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