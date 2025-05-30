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Британские сети супермаркетов удивляют покупателей: свежесрезанные пионы по невероятной цене

0:48
Экономика

Сезон пионов в полном разгаре! Британские сети супермаркетов предлагают к продаже красивые цветы с длинными элегантными стеблями и пышными соцветиями, которые идеально подходят для украшения дома и сервировки стола. 

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

Шикарный букет из 5 цветов стоит в среднем 5 фунтов стерлингов (около 530 рублей). Пионы придают стиль любому пространству,  дарят тепло и нежность, пишет The Sun. Поэтому не удивительно, что эти цветы так популярны среди покупателей.

Популярный супермаркет Aldi предлагает свежесрезанные пионы за 4,49 фунта. Это почти в два раза дешевле, чем в Waitrose, что делает их самым бюджетным вариантом.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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