Китай готовит к спуску плавучую акваферму: уникальное судно Suhai 1 будет производить 8 тыс. тонн лосося в год

В Китае готовятся спустить на воду Suhai 1 — первое в мире судно для выращивания лосося в море.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лосось, предназначенный для употребления в пищу

Ожидается, что уже осенью эта плавучая акваферма начнет свою работу в Желтом море у побережья провинции Цзянсу.

Проект стоит 600 млн юаней (примерно 84 млн долларов) и реализуется верфью Huangpu Wenchong в Гуанчжоу. По оценкам компании Jiangsu Lianshen Marine Technology, Suhai 1 сможет производить до 8 тыс. тонн лосося в год.

Что интересно, в отличие от традиционных морских ферм, Suhai 1 может перемещаться в безопасные воды во время неблагоприятных условий, таких как тайфуны или цветение водорослей. А на борту есть система переработки, которая позволит доставлять свежую продукцию на внутренний рынок в течение суток.

Этот проект является частью широкой государственной стратегии по развитию морской аквакультуры на фоне глобальных вызовов, таких как изменение климата и геополитическая нестабильность.

На данный момент более 80% лосося, потребляемого в Китае, импортируется, в основном из Норвегии и Чили. В 2024 году КНР ввезла более 100 тыс. тонн лосося, и к 2030 году объемы импорта могут превысить 200 тыс. тонн, пишет Fishnews.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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