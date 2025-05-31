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Ипотека под 2%: что известно о новой инициативе

1:08
Экономика

Ипотечная программа с льготной ставкой 2% годовых для участников специальной военной операции (СВО) должна позволять приобретать жилье в любом регионе России, а не только по месту регистрации, считает эксперт Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам ГК "А101".

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

В марте 2025 года компания предложила внедрить новую ипотечную программу для ветеранов СВО, напоминает URA.RU.

Азизов подчеркнул, что ипотеку для участников СВО целесообразно оформить как отдельную программу, а не включать её в состав семейной ипотеки. Такой подход охватит всех ветеранов спецоперации, независимо от наличия детей, и станет дополнительным стимулом для улучшения демографической ситуации.

По его мнению, возможность переехать и приобрести жилье в крупных городах значительно повысит качество жизни ветеранов.

Ожидается, что окончательные условия программы будут согласованы регулятором и представлены президенту России на подпись уже в июне 2025 года.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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