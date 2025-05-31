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100 рублей ждёт революция: Центробанк готовит полный редизайн популярной купюры

0:56
Экономика

Центральный банк России рассматривает возможность обновления дизайна банкноты номиналом 100 рублей. Об этом сообщают официальные представители ЦБ в ответ на обращение депутата Государственной думы Дмитрия Гусева, который предложил изменить оформление этой купюры.

100 рублей
Фото: ЦБ России
100 рублей

В Центробанке отметили, что модернизация дизайна, аналогичная той, что была применена к банкнотам в 5 тысяч рублей и планируется для 10, 50, 500 и 1000-рублевых купюр, будет также реализована для 100-рублевых банкнот.

Это решение направлено на поддержание единого стиля и обновление серии российских банкнот, пишет РИА "Новости".

Ранее, 13 мая, Дмитрий Гусев официально направил запрос главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением обновить внешний вид банкноты в 100 рублей, что и стало поводом для реакции регулятора.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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