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Правительство Ирана поднимает цену на бензин в 10 раз: протесты водителей охватывают всю страну

1:06
Экономика

С 22 мая водители грузовиков в Иране массово протестуют из-за резкого роста цен на бензин и низких зарплат. Первая забастовка началась в Бендар-Аббасе — важном транспортном узле страны — и вскоре охватила почти всю страну.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Правительство планирует повысить стоимость топлива с 4 центов за литр до почти 50 центов, что в 10 раз выше текущих цен. Это вызвало сильное недовольство среди дальнобойщиков, которые уже борются с низкими ставками страхования и плохими условиями труда.

В 2019 году похожее повышение цен уже приводило к массовым протестам и арестам, теперь ситуация может повториться. Несмотря на богатые запасы нефти и газа, в Иране бензин остается очень дешевым из-за субсидий, которые власти намерены сократить, чтобы остановить контрабанду топлива в Пакистан, где цены значительно выше.

Протесты могут спровоцировать серьёзные перебои в транспортной системе страны. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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