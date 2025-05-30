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В России катастрофа с картофелем: куда пропадает урожай и сколько придётся платить покупателям

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Экономика

Нехватка современных овощехранилищ стала одной из главных причин дефицита картофеля в России, заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина на круглом столе "Влияние заморозков на урожай: последствия и прогноз цен".

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

По словам эксперта, в стране остро стоит проблема хранения сельскохозяйственной продукции. Для картофеля дефицит хранилищ является ключевым фактором, поскольку после сбора урожая большая часть продукции идет на прямые продажи, а оставшийся картофель без надлежащих условий хранения просто портится.

Современные технологии позволяют хранить картофель до весны, но из-за ограниченного количества хранилищ многие корнеплоды, не реализованные до ноября-декабря, теряются, пояснила Тюрина.

Это, в свою очередь, способствует росту цен на картофель в России, пишет ТАСС.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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