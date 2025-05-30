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Рубль укрепляется к доллару, евро и юаню — прогнозы и причины роста

0:59
Экономика

Рубль укрепился к доллару на фоне восстановления торгового баланса России и улучшения геополитической ситуации, заявил руководитель отдела инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев в интервью RT.

Рубли, монеты
Фото: freepik.com by ededchechine
Рубли, монеты

С начала 2025 года российская валюта подорожала к доллару на 22%, к юаню — на 20%, а к евро — на 15%. Соболев объяснил этот рост восстановлением торгового баланса РФ в первой половине года и оптимизмом на международной арене.

К началу лета текущие позиции рубля остаются устойчивыми. Доллар, евро и юань стремятся к новым среднесрочным ценовым диапазонам колебания — 75-85, 85-95 и 10-11,70 рубля соответственно.

Ранее сообщалось, что из-за укрепления рубля заметно упали цены на технику.

Уточнения

Официальный курс иностранных валют по отношению к российскому рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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