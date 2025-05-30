Украине понадобится больше 15 лет, чтобы перейти на евро

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украине потребуется более 15 лет, чтобы подготовиться к переходу на евро, признал заместитель главы Национального банка страны Сергей Николайчук. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евро

8 мая глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина рассматривает возможность отказаться от доллара США в пользу евро в качестве базовой валюты для гривны. Однако Николайчук отметил, что подготовка к переходу на евро — процесс долгий и сложный.

"Я думаю, что 10-15 лет — это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям, которые нужны для перехода на евро", — подчеркнул он.

По словам заместителя главы НБУ, переход на евро тесно связан с желанием Украины стать членом Европейского союза. При этом он отметил, что ряд стран ЕС до сих пор сохраняют собственные валюты.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).



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