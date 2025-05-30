Смена ветра в мире бизнеса: регистраций на маркетплейсах стало меньше

Впервые за пять лет число регистраций новых предпринимателей, занимающихся торговлей на маркетплейсах, снизилось.
В 2024 году зарегистрировали 194 400 новых компаний по ОКВЭД "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет", что на 7% меньше, чем в 2023 году. Эти данные предоставил банк "Точка", основываясь на информации из государственных реестров.
С 2021 года маркетплейсы занимают первое место по числу регистраций новых бизнесов. Если сравнивать с 2019 годом, то число регистраций в этой сфере увеличилось в несколько раз. В 2020 году рост составил 34%, в 2021 — целых 323%. Но затем темпы замедлились: в 2022 году — снижение на 20%, а в 2023 году — на 30%. Аналитики связывают это с насыщением рынка и увеличением конкуренции, пишут "Ведомости".
Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система.
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