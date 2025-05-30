Доля долговой нагрузки: сколько должно оставаться после выплат по кредиту на жизнь

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, доля долговой нагрузки должна зависеть от дохода человека.

Фото: freepik.com by ededchechine Российские рубли

Он отметил, что, согласно ЦБ, кредитные выплаты не должны превышать 50% от дохода. Но тут есть нюансы: если у человека доход 50 тыс. рублей, то после уплаты кредита у него останется только 25 тыс. на жизнь. А если доход 200 тыс., то после выплаты останется 100 тыс.

Беляев также подчеркнул, что если человек платит по 100 тыс. в месяц, то он быстро вернет 1 млн рублей за 10 месяцев. В то же время, если он выплачивает его "кусками" по 25 тыс., то придется "страдать" целых 40 месяцев.

Он считает, что после выплаты по кредиту у человека должно оставаться достаточно средств, чтобы "нормально существовать", а не "выживать на жесткой диете". Для людей с доходом 50 тыс. рублей даже 10% или 20% от дохода — это уже значительная нагрузка. Поэтому, по его мнению, таким людям можно было бы выдавать кредиты разве что на чайник, передает "Татар-Информ".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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