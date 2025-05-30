Ожидается медовый дефицит? Мнения экспертов

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Переменчивая весенняя погода добавила хлопот аграриям: пострадали не только фруктовые сады на юге страны, но и пасеки.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ мед

Эксперты предрекают дефицит мёда на рынке. Главная проблема — снижение численности пчёл, которое за прошлый год составило около 20%. Это существенно повлияет на объем сбора меда.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, основная причина — неудачная зимовка и раннее пробуждение пчел из-за оттепелей, за которыми последовали заморозки. Восстановление численности насекомых может занять до июля, а оценить масштабы потерь пчеловоды смогут только в середине лета. Также важным фактором является гибель медоносов, таких как акация и гречиха, из-за заморозков, что лишает пчёл доступа к ценным источникам нектара и пыльцы.

Пчеловод с 17-летним стажем Алексей Волков добавляет, что проблема в дефиците меда не только в погоде, но и в завозе заражённых пчелопакетов из Средней Азии. Некачественные пчёлы могут привести к гибели местных насекомых и, соответственно, к нехватке меда.

Северные регионы пострадали меньше, и есть надежда, что они смогут перекрыть нехватку южного меда. Однако использовать импортный мёд Волков считает нецелесообразным из-за его низкого качества. Он подчеркивает, что российский мёд обладает более насыщенным вкусом, но качество часто страдает из-за химикатов, использующихся в сельском хозяйстве.

Цены на мёд уже выросли на 40%, и ожидается дальнейшее удорожание не только самого меда, но и кондитерских изделий и натуральной косметики, в составе которых есть продукты пчеловодства.

Объем производства мёда в России в основном зависит от небольших фермерских хозяйств, которые составляют до 95% рынка. Это делает рынок мёда фрагментированным и сложным для анализа. В 2024 году переработчики уже столкнулись с дефицитом мёда, что сказалось на ценах: себестоимость подсолнечного мёда возросла на 30%, а оптовые цены — на 30-40%. В начале апреля 2025 года средняя цена за килограмм мёда составила около 614 рублей, что на 8,6% больше по сравнению с прошлым годом, информирует tmn. aif.ru.

Спрос на мёд продолжает расти: в 2024 году продажи увеличились на 9% в натуральном выражении и на 12% в денежном. По прогнозам, средний россиянин будет съедать всё больше мёда — на 3-5% ежегодно.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

