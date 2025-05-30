Как накопить первые 100 000 долларов: секрет Чарли Мангера

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чарли Мангер, легендарная правая рука Уоррена Баффета в Berkshire Hathaway, на протяжении десятилетий создал состояние в 2,6 миллиарда долларов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

Его советы по созданию богатства были прямыми и честными, резко контрастируя с современными обещаниями быстрого обогащения.

Мангер, который ушёл из жизни в 2023 году, утверждал, что самое сложное в процессе обогащения — это накопить первые 100 000 долларов. Его подход к богатству был простым, но требовал реальных усилий.

Он подчеркивал, что самый трудный шаг — это первый, и для его достижения нужны жертвы и неустанная дисциплина. Как только этот рубеж пройден, сила сложного процента и регулярные инвестиции делают накопление капитала более достижимым со временем. Его главный совет был ясным: к долгосрочному финансовому успеху нет коротких путей, пишет investopedia.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.