Чарли Мангер, легендарная правая рука Уоррена Баффета в Berkshire Hathaway, на протяжении десятилетий создал состояние в 2,6 миллиарда долларов.
Его советы по созданию богатства были прямыми и честными, резко контрастируя с современными обещаниями быстрого обогащения.
Мангер, который ушёл из жизни в 2023 году, утверждал, что самое сложное в процессе обогащения — это накопить первые 100 000 долларов. Его подход к богатству был простым, но требовал реальных усилий.
Он подчеркивал, что самый трудный шаг — это первый, и для его достижения нужны жертвы и неустанная дисциплина. Как только этот рубеж пройден, сила сложного процента и регулярные инвестиции делают накопление капитала более достижимым со временем. Его главный совет был ясным: к долгосрочному финансовому успеху нет коротких путей, пишет investopedia.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.